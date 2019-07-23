Петербургский боксер Дадашев скончался в больнице США

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Российский спортсмен был госпитализирован с подозрением на отек мозга после боя с пуэрториканцем Матиасом.

Фото : Instagram @dadashev__m

Во вторник, 23 июля, в американской больнице скончался 28-летний петербургский боксер Максим Дадашев, передает 78.ru со ссылкой на свой источник.

Россиянин был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Матиасом.

Отборочный поединок организации IBF в весовой категории до 63,5 кг в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд) был остановлен после 11 раунда по просьбе российской команды. На пути в раздевалку Максиму стало плохо. 28-летнего спортсмена госпитализировали в больницу Принца Джорджа, где нейрохирурги диагностировали тяжелый отек мозга. Боксер был прооперирован, ему провели трепанацию черепа. Однако во вторник команде сообщили о смерти спортмена.

В США вылетела супруга Дадшева. Федерация бокса намеревается провести расследование обстоятельств смерти российского спортсмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором тренер уговаривает Дадашева прекратить бой.

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