Видео: чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон вернулся в большую политику на этот раз премьером страны. Британский парламент утвердил его большинством голосов. Бывший журналист, бывший мэр Лондона, бывший глава МИД идет в новую атаку.

Борис Джонсон — фигура в британской политике эпатажная. Прославился он еще в молодости, когда его, журналиста газеты The Times, с позором уволили за то, что он выдумал цитату для скабрезной истории о короле Эдуарде II.

Много лет спустя Борис неожиданно для многих стал мэром Лондона. Но несмотря на высокий пост, свой стиль — неуклюжего, нелепого парня со стогом сена на голове — сохранил.

Его уже поздравила ушедшая Тереза Мэй, но избрание нового премьера вызвало недовольство по всей стране. Почему? И самое главное — какое будущее ждет российско-британские отношения? Подробности смотрите в сюжете Анны Елисеевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы обреченно шутят о русском следе в избрании Бориса Джонсона.