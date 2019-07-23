Как за рулем такси, устроившего смертельное ДТП, оказался водитель без прав

, 22:09 Эфирная новость 181

Трагедия произошла в Петербурге около четырех часов утра 23 июля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com/ © Aleksey Bychkov

В Петербурге из-за смертельной аварии агрегатор такси был вынужден отключить целый автопарк, в котором состоял водитель попавшего в ДТП автомобиля. В компании признали, что за рулем находился посторонний человек — водительского удостоверения при нем не нашли. При этом он стал виновником аварии, в которой погибли два человека.

Единственная выжившая девушка сейчас в больнице. За рулем тягача находился 54-летний Виталий Галыгин. В его крови, по некоторым данным, нашли алкоголь. Машиной такси управлял молодой уроженец Узбекистана Икромжон Абдикулов.

Как такое могло произойти? Наш корреспондент Алексей Полторанин нашел тот самый автопарк и на себе проверил, чтобы стать таксистом, права не нужны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что столкновение иномарок на перекрестке в Петербурге сняли камеры наблюдения.

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