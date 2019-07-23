Казань готовится принять чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills

В августе Казань станет центром притяжения молодых профессионалов всего мира. Впервые в России, в тысячелетнем городе, где пересекаются культурные традиции Востока и Запада, пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills.

Организаторы обещают — мероприятие будет грандиозным. И возможно даже составит конкуренцию Олимпийским играм. В составе участников представители 63 стран. До чемпионата остался всего месяц — он стартует уже 22 августа.

О том, что ожидает гостей и участников и как готовится наша команда смотрите в видеосюжете Дмитрия Зименкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 500 молодых управленцев примут участие в очном этапе конкурса «Мой город — мои возможности».