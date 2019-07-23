Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Глава ЦИК выразила надежду на то, что Мосгоризбирком не откажет в этой просьбе ради защиты интересов москвичей.
Памфилова также напомнила кандидатам об их праве обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу регистрации на выборы, отметив, что подавать такие жалобы в ЦИК целесообразно после прохождения комиссии Мосгоризбиркома. Чиновник заверила, что в этом случае все обращения будут тщательно изучены на предмет того, насколько обоснованным был отказ в регистрации того или иного кандидата.
Глава ЦИК добавила, что несогласованные митинги в их поддержку никак не влияют на принятие решений в ее ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента следят за ходом кампании по выборам в столичный парламент, однако «ни полномочий, ни намерений» вмешиваться в них у Кремля нет.
Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата в депутаты, отказ получили 57 человек.