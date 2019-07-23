Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

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Глава ЦИК заверила, что все жалобы будут тщательно изучены на предмет того, насколько обоснованным был отказ в регистрации.

Фото : ТАСС/Савостьянов Сергей

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова попросила Мосгоризбирком допустить на свои заседания представителей ЦИК во время рассмотрения жалоб кандидатов Мосгордумы, не допущенных до выборов. Об этом она сообщила во вторник, 23 июля, на встрече с незарегистрированными претендентами.

Глава ЦИК выразила надежду на то, что Мосгоризбирком не откажет в этой просьбе ради защиты интересов москвичей.

Памфилова также напомнила кандидатам об их праве обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу регистрации на выборы, отметив, что подавать такие жалобы в ЦИК целесообразно после прохождения комиссии Мосгоризбиркома. Чиновник заверила, что в этом случае все обращения будут тщательно изучены на предмет того, насколько обоснованным был отказ в регистрации того или иного кандидата.

Глава ЦИК добавила, что несогласованные митинги в их поддержку никак не влияют на принятие решений в ее ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента следят за ходом кампании по выборам в столичный парламент, однако «ни полномочий, ни намерений» вмешиваться в них у Кремля нет.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата в депутаты, отказ получили 57 человек.

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