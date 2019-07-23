Пользователи «Одноклассников» получат гигабайты в сервисе Облако Mail.ru

«Одноклассники» совместно с Mail.ru запускают совместный проект на витрине подарков в OK. Теперь пользователи соцсети смогут дарить друг другу не только эмоции и поздравления, но и место для хранения личных файлов. Для этого в разделе подарков необходимо выбрать «Облачный приветик!» и отправить его получателю, в распоряжение которого поступит бесплатных 64 гигабайта в облачном хранилище.

Ok.ru

Свободное место будет доступно в течение месяца в сервисе Облако Mail.ru в мобильном приложении или веб-версии. Благодаря этому пользователи смогут высвободить место на освободить память на своем мобильном устройстве — «Облачный приветик!» позволит разместить в хранилище до 18 тысяч фотографий.

Ok.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Одноклассники помогли Лайме Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале