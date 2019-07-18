Одноклассники помогли Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале

, 15:29 14

Мероприятие в этом году отмечает свой пятилетний юбилей.

Российская поп-группа Vougal стала победителем конкурса молодых артистов ОК и выступит на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Артисты прошли отбор, выступив перед многомиллионной аудиторией в прямом эфире, где их и заметила Лайма Вайкуле.

Певицу в творчестве Vougal впечатлил органичный сплав разных направлений музыки — популярной, танцевальной и соула. Что касается фестиваля, то он в этом году отмечает юбилей: в 2019-м году он пройдет уже в пятый раз. На протяжении последних трех лет Одноклассники показывают все события «Лаймы. Рандеву. Юрмалы» в прямом эфире. Среди гостей мероприятия такие звезды, как Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерий Сюткин и Лолита.

Благодаря работе пресс-центра ОК на фестивале, они смогут выйти в прямой эфир, а в соцсети будут размещены онлайн-трансляции всех дней «Лаймы. Рандеву. Юрмалы». Звезды также выступят в роли гидов по рижскому взморью: в 2018 году прямые включения с улиц Юрмалы набрали более полумиллиона просмотров. Кроме того, пользователи Одноклассников могут заглянуть в студию Лаймы Вайкуле, где установлена камера, транслирующая записи репетиций артистов. Это вещание будет длится до конца фестиваля и позволит зрителям узнать многое о подробностях организации такого масштабного мероприятия и жизни звезд эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посеяло вражду в отношениях Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +13°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

15:29
Одноклассники помогли Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале
15:20
«Брэдлика приворожила?» Слепаков опубликовал «сказ» о скандале с Леди Гагой
15:14
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
15:04
В Одессе погиб экс-участник «Дом-2»
14:52
В Казахстане не смогли определиться ни с новым гербом, ни с новым гимном Нур-Султана
14:44
Строители пытаются взыскать с Филиппа Киркорова более семи миллионов рублей

Сейчас читают

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
«Спасибо за советы»: Глюкоза рассказала, как обрести счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги