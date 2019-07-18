Одноклассники помогли Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале

Российская поп-группа Vougal стала победителем конкурса молодых артистов ОК и выступит на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Артисты прошли отбор, выступив перед многомиллионной аудиторией в прямом эфире, где их и заметила Лайма Вайкуле.

Певицу в творчестве Vougal впечатлил органичный сплав разных направлений музыки — популярной, танцевальной и соула. Что касается фестиваля, то он в этом году отмечает юбилей: в 2019-м году он пройдет уже в пятый раз. На протяжении последних трех лет Одноклассники показывают все события «Лаймы. Рандеву. Юрмалы» в прямом эфире. Среди гостей мероприятия такие звезды, как Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерий Сюткин и Лолита.

Благодаря работе пресс-центра ОК на фестивале, они смогут выйти в прямой эфир, а в соцсети будут размещены онлайн-трансляции всех дней «Лаймы. Рандеву. Юрмалы». Звезды также выступят в роли гидов по рижскому взморью: в 2018 году прямые включения с улиц Юрмалы набрали более полумиллиона просмотров. Кроме того, пользователи Одноклассников могут заглянуть в студию Лаймы Вайкуле, где установлена камера, транслирующая записи репетиций артистов. Это вещание будет длится до конца фестиваля и позволит зрителям узнать многое о подробностях организации такого масштабного мероприятия и жизни звезд эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посеяло вражду в отношениях Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого.