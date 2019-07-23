Москва вручила Сеулу ноту протеста после ЧП над Японским морем

Военный атташе Республики Корея в РФ получил ноту протеста из-за попытки южнокорейских истребителей помешать полету российской авиации над Японским (Восточным) морем в среду, 23 июля. Командующий дальней авиацией Военно-космических сил России Сергей Кобылаш назвал этот авиаинцидент «воздушным хулиганством».

« По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота », — заявил он.

В ответ на обвинения РФ в том, что российский бомбардировщик ТУ-95 МС якобы дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), Кобылаш подчеркнул, что в этом случае южнокорейские военные, в соответствии с общепринятыми правилами, должны были либо выйти на радиосвязь с российскими экипажами на международной частоте, либо установленными маневрами самолета и сигналами предупредить о возможном нарушении государственной границы в воздушном пространстве.

В Японском море эта группа островов — по-японски Такэсима, по-корейски — Токто, с начала ХХ века является предметом территориального спора между Токио и Сеулом. При этом Республику Корея в этом вопросе активно поддерживает КНДР.

Тем не менее, после сегодняшнего авиаинцидента в Японии уже заявили, что именно ее истребители должны были перехватить российский бомбардировщик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по российскому самолету.