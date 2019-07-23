В Южной Корее заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ

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В агентстве Рёнхап утверждают, что российский бомбардировщик якобы вторгся в территориальное небо над Восточным (Японским) морем.

Фото : ТАСС/ZEUS

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по российскому самолету. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Издание утверждает, что якобы бомбардировщик РФ нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем, после чего были подняты в воздух силы южнокорейских ВВС F-15 и открыт предупредительный огонь.

«Бомбардировщик вторгся в территориальное небо над Восточным морем (Японское море — ИФ) вблизи самых восточных островов Южной Кореи Докдо в трехминутном полете дважды в нарушение международных договоров», — цитата агентства.

По данным Ренхап, инцидент произошел в районе островов Токто, что находятся к востоку от южной части Корейского полуострова.

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