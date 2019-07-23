В Южной Корее заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по российскому самолету. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Издание утверждает, что якобы бомбардировщик РФ нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем, после чего были подняты в воздух силы южнокорейских ВВС F-15 и открыт предупредительный огонь.
По данным Ренхап, инцидент произошел в районе островов Токто, что находятся к востоку от южной части Корейского полуострова.