Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками

Пограничная служба Северной Кореи захватила российское судно «Сянхайлинь-8», которое принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», пишут РИА Новости 24 июля.

Сообщается, что инцидент произошел еще 17 июля рано утром, однако информация об этом появилась только сейчас. По словам замдиректора организации Сергей Седлера, в интервью, которое он дал изданию ««Коммерсант», сейнер был захвачен в 55 морских милях от территории КНДР. Он заявил, что военные, высадившись на судно, первым делом отключили средства связи. «Сянхайлинь-8» был доставлен в порт Вонсан.

Российским диппредставителям только 23 июля удалось посетить корабль. Однако связи с моряками до сих пор нет, их держат на сейнере. Оказаться на свободе удалось только командиру судна и двум южнокорейским специалистам.

Сергей Седлер обеспокоен условиями содержания захваченных россиян, так как на корабле нет вентиляции и держится высокая температура.

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