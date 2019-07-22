Опубликовано видео захвата британского танкера Stena Impero

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Кадры сделаны на палубе судна, задержанного 19 июля Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе. На нем находятся трое российских моряков.

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Фото, видео : Ruptly, Пятый канал

Видео захвата британского танкера Stena Impero, который 19 июля был задержан Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе, опубликовало Ruptly. На кадрах видно, что на судне установлен флаг Ирана. При этом палуба абсолютно пустая, задержанные моряки по ней не передвигаются.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж Stena Impero до момента задержания получал противоречивые указания. Российские дипломаты продолжают добиваться установления непосредственной связи с находящимися на танкере гражданами РФ.

На данный момент удалось выйти на связь с главой Министерства иностранных дел Ирана, где консулов заверили, что жизни и здоровью троих россиян, находящихся на борту, ничего не угрожает. Британские журналисты, в свою очередь, уже поспешили обвинить в произошедшем Россию, на что получили жесткий ответ от члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

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