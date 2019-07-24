Как секс может помочь в профилактике рака — исследование ученых

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Исследователи пришли к выводу, что вступать в половой контакт необходимо не менее четырех раз в неделю.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, /Bill Ling, /West Coast Surfer, /M. Stolt / CHROMORANGE

Ученые проследили, как занятие сексом влияют на развитие онкологических заболеваний. В результате исследования выяснилось, что половые контакты с партнером положительно сказываются на состоянии здоровья человека. В организме вырабатываются гормоны, которые укрепляют иммунитет и снижают риск заболевания раком на 78%, сообщает ИА «Версия».

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В частности, во время секса происходит активный выброс гормонов эндорфина — так называемого «гормона счастья». Он не дает мутировавшим клеткам развиваться, обладает эффектом обезболивания и улучшает нейронную связь в головном мозге.

На борьбу с зарождающими опухолями также положительно влияют эстроген, нормализующий работу сердечной мышцы и свертываемость крови, и окситоцин, обеспечивающий снижение тревожных ощущений. Так как эти гормоны вырабатываются во время секса, специалисты рекомендуют вступать в интимную связь с партнером не менее четырех раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означает секс во сне.

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