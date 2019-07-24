Поклонники гадают, когда Кейт Миддлтон сообщит о четвертой беременности

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Букмекеры принимают ставки по поводу пополнения в королевской семье.

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Фото, видео : Instagram @kensingtonroyal Vérifié

Уже с конца июня в сети гуляют слухи о том, что Кейт Миддлтон беременна. Сначала поклонники узнали, что герцогиня Кембриджская мечтает о четвертом ребенке, потом на скачках в Аскоте королевская особа положила руку на живот, а после и вовсе появилась на публике в облегающем наряде, который подчеркнул все изменения в ее фигуре.

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Хотя в окружении королевской семьи возникшие слухи пока не комментируют, поклонники начали делать первые ставки на беременность Миддлтон. Публика убеждена, что совсем скоро герцогиня сообщит радостную новость. Однако о точных сроках этого события пока остается гадать. Букмекерам общественный резонанс на руку. Они принимают ставки насчет того, когда королевская особа признается, что находится в положении.

Большинство фанатов уверены, что это произойдет в ближайшие дни, пишет 7дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон обула сына в кеды за 34 доллара.

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