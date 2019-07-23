Кейт Миддлтон обула сына в кеды за 34 доллара

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон присутствовала вместе с сыном Джорджем на соревнованиях по поло King Power Royal Charity Polo. Внимательные папарацци, неустанно следившие за именитым семейством, подметили, что мальчик обут в довольно дешевые кеды, пишет Footwear News.

Для Джоржда мать выбрала обувь марки Trotters — модель Plum, которая стоит 34 доллара, что в пересчете на рубли — около двух тысяч.

Обувь этого бренда отличается довольно бюрократичными ценами и варьируется от 16 до 80 долларов за пару.

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Журналисты издания также напомнили инцидент, который произошел с Джорджем на королевской свадьбе. На ребенке были надеты брюки, что противоречит правилам, установленным в монаршем семействе. Мальчики должны появляться на публике только в шортах. Джорджа даже назвали провинциалом из-за неподобающего для торжественного события наряда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Кейт Миддлтон растрогал фанатов беззубой улыбкой.