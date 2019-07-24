МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

, 6:37 Эфирная новость 97

Поводом стали многочисленные нарушения во время внеочередных выборов в Верховную раду.

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Фото, видео : ТАСС/Павлишак Алексей, Пятый канал

Украинские власти вертолетами перебросили группу спецназа в город Покровск Донецкой области. Там началась масштабная акция протеста.

Сотни людей заблокировали задание окружного избиркома, разбили палаточный городок и строят баррикады из автомобильных покрышек.

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Поводом стали многочисленные нарушения во время внеочередных выборов в Верховную раду.

Донецкая область стала лидером по официально зафиксированным нарушения на избирательных участках — 242 случая. Жители города опасаются, что власти не будут проводить объективное расследование и требуют повторного голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что партия Зеленского одержала победу на выборах в Верховную раду.

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