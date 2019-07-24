Дочь Владимира Винокура призналась, что слишком рано вышла замуж

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Анастасия рассказала, что не стоит создавать семью раньше 30 лет.

Фото : Instagram @nastyavinokur

Дочь Владимира Винокура Анастасия в мае 2019 года развелась с продюсером Григорием Матвеевичевым после шести лет брака. У них есть сын Федор, которому сейчас три года. Балерина призналась, что ей не стоило торопиться с замужеством, сообщает STARhit.

«Мы же с Гришей еще и повенчаться успели. Именно он этого захотел. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, чего на самом деле хочет», — поделилась опытом 33-летняя Анастасия в одном из интервью.

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Сейчас сердце Винокур свободно, она много времени уделяет ребенку и работе. Четыре года назад Настя стала солисткой Большого театра, а до этого двенадцать лет танцевала в кордебалете. По словам Анастасии, чтобы попасть на главную сцену страны, ей пришлось очень много трудиться и преодолеть множество препятствий на пути к своей мечте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская неудачно потянула спину во время игры с сыном.

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