Надежность «Укртансгаза» вызвала сомнения у газовых трейдеров Европы

Специалисты конкурентного рынка электроэнергии Европы сообщили о подрыве доверия к украинской газовой компании «Укртрансгаз». Европейская федерация энерготрейдеров заявила госредприятию Незалежной по поставке, транспортировке и хранению природного газа о том, что ее положение вызывает беспокойство.

Аукцион «Укртрансгаза» на покупку голубого топлива в июне был сорван — никто из трейдеров не захотел принимать в нем участие. В компании уверены, что причина кроется в нехватке денег на то, чтобы рассчитаться по уже заключенным договорам. Долг «Укртансгаза» уже больше четырех миллиардов гривен — это порядка десяти миллиардов рублей. Руководство компании заявило об угрозе чрезвычайной ситуации.

Кроме того, у предприятия имеются долги по поставке технического газа европейской стороне. Как отметили представители Европейской федерации энерготрейдеров в письме к главе «Укртансгаза», покрыть задолженность компании по ресурсу пришлось «Нафтогазу», однако доверия к украинскому партнеру это не восстановило.

«Компания заявляет, что финансовые проблемы стали результатом неэффективности механизма балансировки и несанкционированного отбора газа из системы», — цитирует фрагмент послания URA.RU.

В федерации подчеркнули, что сложившаяся ситуация может ослабить позиции Незалежной в переговорах между Россией, ЕС и Украиной по вопросам транзита газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Нафтогаз» предложил России вариант по транзиту газа.