Фото: Нино Нинидзе посоветовала не тревожиться по утрам

, 11:23 Фото 87

Актрису и певицу пользователи уже сосватали вновь ставшему холостяком Максиму Виторгану, а потому пристально следят за ее публикациями в сети.

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Фото, видео : Instagram @ninosha13

Возможный роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе бурно обсуждается пользователями, следящими за светской хроникой. К молодой артистке приковано пристальное внимание публики, поэтому ни одна новая публикация в соцсетях не может пройти незамеченной — тем более снимок в купальнике, который Нино опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Нинидзе позирует в красном бикини с металлическими кольцами. Часть лица девушки скрывают квадратные солнцезащитные очки.

«Не впускай в свое утро тревогу. Выдохни, не суетись», — подписала публикацию Нино.

Instagram @ninosha13

Поклонники отметили, что их любимая артистка находится в прекрасной физической форме.

«Как же ты похудела! Лапочка!»

«Красавица Нино! Слова в тему» — заверили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максима Виторгана заметили на отдыхе с Нино Нинидзе.

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