У поклонников появился новый повод заподозрить Максима Виторгана в романе с грузинской актрисой — Нино Нинидзе. Актер опубликовал в сторис Instagram снимок, на котором видна женская ножка. О ее владелице ничего не известно, однако знаменитого артиста уже несколько раз замечали на отдыхе в компании Нинидзе. Парочка поговаривают отправилась на каникулы в Одессу. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

За день до публикации «фото с ножкой» Максим и Нино одновременно выложили в сеть свои селфи из модного бара. Общей фотографии артистов не было. Однако подписчики сделали вывод — парочка отдыхает в заведении вместе.

Фанаты давно приписывают Максиму Виторгану романтические чувства к грузинской актрисе. Недавно 46-летнего артиста папарацци «застукали» в компании 27-летней Нинидзе на театральной постановке «Нод».

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Реальности слухам о романе актеров добавляет тот факт, что оба артиста не так давно пережили тяжелые расставания. Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. У Максима Виторгана за плечами скандальный бракоразводный процесс с телеведущей Ксенией Собчак. Актер даже избил нового возлюбленного Ксении — известного режиссера Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом.