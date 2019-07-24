Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

Алена Апина наслаждается жизнью абсолютно свободной женщины уже почти три года. Однако поклонники певицы горят желанием устроить личную жизнь артистки.

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На новом фото, которое появилось на странице звезды в Instagram, Апина позирует в черном купальнике. Певица нежно прильнула к мужчине в футболке и шортах.

«Сережа — мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года», — пояснила Алена фанатам.

Instagram @neapina

Однако подписчики в объяснения Апиной поверили слабо.

«К другу как раз так и прижимаются…»

«Интересный мужчина, стоит присмотреться!»

«Повезло мужику — прикоснулся к прекрасному, да еще в купальнике!» — выразили свое мнение поклонники певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Апина показала, как летает на метле.