Цербер или Гарпия? Темную сторону личности можно узнать по гороскопу древних эллинов

Древние эллины могли легко определить изъяны человека по изобретенному жрецами гороскопу. Звездочеты использовали 10 знаков Зодиака, которые могли рассказать все о темной стороне личности.
Кентавр (8 января — 12 февраля)
Человек-конь. Ему сложно контролировать свои эмоции и животные желания. Он ни от кого не зависит и больше всего на свете ценит свободу.
Гарпия (13 февраля — 18 марта)
Этот знак можно назвать мастером кулинарных изысков. В частности, речь идет о блюде, которое стоит подавать холодным. Гарпии невероятно мстительны и злопамятны. Их кары не избежать.
Пегас (19 марта — 24 апреля)
Максимально эгоистичный и самовлюбленный знак. Помимо безграничного нарциссизма, Пегас в избыточной форме обладает таким свойством характера, как лень.
Цербер (25 апреля — 30 мая)
Обожает причинять боль и самоутверждаться за счет других. Агрессивный манипулятор, жаждущий устроить на Земле кровавую бойню.
Сатир (31 мая — 3 июля)
Пошлый знак с извращенной фантазией. Обожает юмор «ниже пояса». Боится постареть только потому, что с возрастом потеряет возможность удовлетворения сексуальных желаний.
«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо
Сирена (4 июля — 10 августа)
Ничего не станет делать без собственной выгоды. За деньги готовы практически на все. Среди этого знака множество аферистов, альфонсов и девушек из эскорта.
Грифон (11 августа — 15 сентября)
Очень идейный и фанатичный знак. Если в его голове появляется какая-то цель, Грифон не поступится ничем — даже человеческой жизнью.
Химера (16 сентября — 22 октября)
Никогда не говорит правды в глаза. Самый лицемерный и лживый знак. Обман для него — не просто средство выживания, но и еще и предмет безумного наслаждения.
Сфинкс (23 октября — 30 ноября)
Не верит в существование души. Понимает только материальный мир, поэтому отрицает такие понятия как: духовные ценности, мораль и совесть. Лишен каких-либо этических границ.
Минотавр (1 декабря — 7 января)
Этот знак имеет слабую волю, поэтому больше других склонен к подчинению и манипуляциям со стороны. К такому рабскому поведению стоит еще прибавить трусость и мелочность.
Данная публикация носит исключительно развлекательный характер и не претендует на стопроцентную достоверность. Помните, каждый человек индивидуален!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астрологи назвали три знака Зодиака, обладающих магическими способностями.