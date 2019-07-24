МИД РФ отвергает обвинения КНДР о нарушении сейнером северокорейской границы

Российским дипломатам удалось встретиться с экипажем нашего рыболовного судна, задержанного северокорейскими пограничниками. Экипаж обвиняют в пересечении государственной границы.

В российском МИД заявили — нарушения не было, сейнер находился в нейтральных водах. Особое беспокойство вызывает состояние задержанных моряков. Они сейчас заперты в каютах. Леонид Китрарь узнавал, в каких условиях содержатся «пленники».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у задержанного северокорейскими пограничниками экипажа заканчиваются продукты и питьевая вода. Захват судна произошел 17 июля в 80 километрах от берега в нейтральных водах.