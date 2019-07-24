Российские дипломаты встретились с членами экипажа задержанного в КНДР судна

, 7:29 Эфирная новость 59

Пограничники Северной Кореи задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании».

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Фото, видео : photos.sakhalin.name, Пятый канал

Российским дипломатам удалось встретиться с экипажем нашего рыболовного судна, задержанного северокорейскими пограничниками. На его борту находятся 15 моряков из РФ. Сообщается, что их держат в душных каютах. Возможности выйти на палубу нет.

У экипажа заканчиваются продукты и питьевая вода. Захват судна произошел 17 июля в 80 километрах от берега в нейтральных водах.

Однако КНДР уже заявила, что российские моряки нарушили границы государства. Сейчас судно находится в северокорейском порту. Именно по этому маршруту рыбаки проходили не один десяток раз и вопросов к ним у пограничников не было.

В причине конфликта сейчас разбираются представители российского МИДа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании судна пограничниками КНДР.

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