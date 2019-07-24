Госдума увеличила число семей, имеющих право на детские пособия

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По новому закону денежные выплаты будут получать семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов в регионе и до достижения ребенком трех лет.

Фото : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Friso Gentsch

Депутаты Госдумы приняли в среду, 24 июля, в окончательном чтении законопроект, который увеличит число семей, получающих пособие на детей.

Сейчас денежные выплаты на первого и второго ребенка получают семьи, доход которых не превышает полтора прожиточного минимума по региону для трудоспособных граждан. Новый закон повышает этот критерий до двух прожиточных минимумов.

Кроме того, ежемесячные пособия будут выплачиваться не до достижения ребенком полуторагодовалого возраста, как это было до сих пор, а до трех лет. Размер пособия будет равняться прожиточному минимуму в регионе. Закон заработает с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне на совещании в правительстве РФ пособие в 50 рублей, которое получают родители на детей от полутора до трех лет, было названо «вызывающим недоумение и обиду». Прозвучало предложение существенно увеличить выплаты, но назначать адресно, только малоимущим гражданам.

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