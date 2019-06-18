Правительство предлагает повысить пособия на детей малообеспеченным семьям

Правительство России предлагает повысить пособие по уходу за детьми от полутора до трех лет, но выплачивать его адресно — только малообеспеченным семьям.

Вопрос обсуждался во вторник, 18 июня на совещании в кабинете министров. Речь идет о пособии, которое составляет сейчас 50 рублей — в правительстве его назвали «вызывающим недоумение и обиду». Предполагается, что выплаты будут повышены до величины прожиточного минимума в регионах, сообщает «Экономика сегодня».

Свои идеи по механизму повышения пособий подготовили Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. После проработки в кабинете министров предложение будет представлено главе государства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянкам хотят дать возможность самостоятельно управлять продолжительностью своего декретного отпуска и, соответственно, размером ежемесячного денежного пособия по уходу за ребенком.