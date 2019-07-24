Тереза Мэй едва сдержала слезы, покидая пост премьера Великобритании — видео

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Однако далеко не все британцы растрогались от ее прощальной пламенной речи в палате общин.

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Фото, видео : UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS, twitter @BBCPolitics

Тереза Мэй, которая передаст полномочия премьер-министра Великобритании Борису Джонсону в среду, 24 июля, чуть не расплакалась, покидая палату общин британского парламента, где она в последний раз ответила на вопросы депутатов и произнесла заключительную речь в качестве главы британского правительства.

Мэй пожелала успехов своему преемнику и членам будущего Кабмина, который он сформирует. Не могла она не упомянуть и проблему Brexit, из-за которой и потеряла доверие своих однопартийцев-консерваторов. Теперь же она возложила эту «ношу» на Джонсона, выразив надежду на продолжение линии партии.

По завершению пламенной речи Мэй, зал начал аплодировать политику стоя, а она, забрав с трибуны свои папки с документами, стала пробираться сквозь депутатов, едва сдерживая слезы.

Однако не все британские поданные растрогались от этой ситуации, но даже наоборот — поглумились. Один из пользователей соцсетей решил напомнить об «успехах» премьерства Мэй и опубликовал чистый лист с «шапкой» документа правительства.

Twitter @Number10cat

Другой провел аналогию между странными «танцами» Мэй и всемирно известной обложкой The Beatles к альбому Abbey Road, на которой участники ливерпульской четверки пересекают пешеходную зебру.

Twitter @MrsTheresaMay

Ожидается, что к вечеру среды, 24 июля, уже станет известно, кто с подачи Джонсона займет ключевые посты в британском Кабмине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.

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