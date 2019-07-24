В Петербурге стартовала II Международная экономическая олимпиада

, 20:45 Эфирная новость 7

В олимпиаде принимают участие 24 команды из почти 30 стран.

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Фото, видео : Пятый канал

В Северной столице стартовала II Международная экономическая олимпиада. В ней принимают участие 133 школьника — это 24 команды из почти 30 стран. Все они — победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности. Сегодня они встретились с лауреатом Нобелевской премии по экономике — Эриком Маскином. И получили напутствие от действующего губернатора Петербурга Александра Беглова. Он выразил уверенность в том, что победители Экономической олимпиады будут востребованы по всему миру и в городе на Неве, тоже.

«Мы даже объявили такую программу „35 на 35“. Что это означает: что 35% мест в нашем городе должны принадлежать молодым людям до 35-и лет. Это нам дает, во-первых, интеллектуальность, нам дает дерзость, энергичность. И сочетание всех этих качеств с опытом дает продвижение нашего города вперед», — подчеркнул глава Северной столицы.

В течение недели участники Экономической олимпиады продемонстрируют знания в вопросах финансовой грамотности, экономике и решат бизнес-кейсы. Победители получат право в следующем году поступить на любую профильную программу Высшей Школы Экономики. При этом, обучение будет полностью бесплатным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов пообещал Петербургу инновационную систему борьбы с сосульками

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