Видео: Беглов пообещал Петербургу инновационную систему борьбы с сосульками

В Петербурге опробуют новую систему борьбы с сосульками на крышах зданий. Об этом в среду, 24 июля, сообщил глава города Александр Беглов во время осмотра жилого дома на улице Савушкина, в котором в тестовом режиме уже была внедрена технология «холодный чердак».
Российская система электрообогрева к зиме 2019 года будет установлена на крышах социальных объектов. Особенный упор во время тестовой установки будет сделан на центральную часть Санкт-Петербурга.
В зимний период оборудованные такой системой крыши будут подогреваться, что предотвратит образование наледи и сосулек. Предполагается, что растопленная вода будет стекать с кровли по трубопроводным системам. Установка такой системы на одно здание обойдется в один миллион рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Беглов обсудил со своими заместителями срок сдачи новых станций петербургского метрополитена.