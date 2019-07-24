Видео: Беглов пообещал Петербургу инновационную систему борьбы с сосульками

В Петербурге опробуют новую систему борьбы с сосульками на крышах зданий. Об этом в среду, 24 июля, сообщил глава города Александр Беглов во время осмотра жилого дома на улице Савушкина, в котором в тестовом режиме уже была внедрена технология «холодный чердак».

Российская система электрообогрева к зиме 2019 года будет установлена на крышах социальных объектов. Особенный упор во время тестовой установки будет сделан на центральную часть Санкт-Петербурга.

В зимний период оборудованные такой системой крыши будут подогреваться, что предотвратит образование наледи и сосулек. Предполагается, что растопленная вода будет стекать с кровли по трубопроводным системам. Установка такой системы на одно здание обойдется в один миллион рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

«Надо смотреть, каким образом эта система будет работать. И, конечно, если она себя оправдает, если действительно это даст соответствующий эффект, мы будем обязывать и собственников ее устанавливать», — резюмировал глава Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Беглов обсудил со своими заместителями срок сдачи новых станций петербургского метрополитена.