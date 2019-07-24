Памфилова пообещала обратиться в Верховный суд из-за игнорирования жалоб на работу избирательных комиссий в Петербурге

Центризбирком обратится в Верховный суд по поводу того, что рассмотрение ряда нарушений на муниципальных выборах в Петербурге, тормозится. По словам Эллы Памфиловой, жалобы на работу местных избирательных комиссий ЦИК направляет в суд, но заседания по таким делам откладываются под различными предлогами.

«Придется мне обратиться в Верховный суд России к Лебедеву по поводу того, что муниципальный судья уходит в отпуск, то есть фактически блокирует работу выборов. Это как может быть? Я прошу с этим досконально разобраться», — заявила председатель ЦИК.

Памфилова, также, потребовала более активного отклика на иски со стороны правоохранительных органов. Напомню, в Единый день голосования — 8 сентября — в Петербурге, кроме выборов губернатора, пройдет голосование в муниципальные советы.