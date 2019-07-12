Глава Петербурга заявил об участии в предвыборных дебатах

Глава Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы города, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал он.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в голосовании зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Ранее Александр Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге.