Глава Петербурга заявил об участии в предвыборных дебатах

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Выборы губернатора города на Неве состоятся в единый день голосования — 8 сентября.

Фото : ТАСС/Ковалев Петр

Глава Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы города, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал он.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в голосовании зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Ранее Александр Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге.

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Глава Петербурга заявил об участии в предвыборных дебатах

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