«Евгению можно, а мне нельзя?» Рудковская выбирает Porsche на тест-драйв

, 4:17 Видео 9

Супруга Плющенко продемонстрировала нелегкий выбор между двумя роскошными авто и спросила совета у подписчиков, чем взбесила некоторых.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская снялась на фоне двух роскошных Porsche. В опубликованном на ее странице в Instagram ролике продюсер и супруга Евгения Плющенко в черном мини, артистично поворачиваясь на высоких каблуках, выбирает между красным и темно-синим авто.

«Ну что, друзья? Ну, почему Евгению Плющенко можно выбирать на тест-драйв машины, в мне нет?» — говорит Рудковская, намекая на видео, опубликованное в аккаунте фигуриста.

Instagram @plushenkoofficial

«Бери красную», — посоветовала Рудковской Анита Цой.

«Яна, бери сразу обе!»

«Красная к красному платью, синяя к синему… берите две!» — убеждают подписчики.

Некоторые однако на роскошные Porsche не обратили никакого внимания, отметив фигуру и наряд знаменитости, а также ее длинные ноги.

«Ноооги огонь!»

«Все вокруг девушки блекнет. Она — гвоздь… Остальное, хоть золотое — мишура… Огранка… Бижутерия».

«Вы как девушка Бонда!»

«Я 20 раз смотрел это видео», - пишут восхищенные фанаты.

 

Иных, впрочем, видео откровенно взбесило.

«Господи, куда катиться мир? Богатые люди на Западе никогда не будут кочевряжиться машинами, завтраками и прочей ерундой! Ну, когда уже мозги встанут на место?»

«Мдаа, с жиру бесятся люди…»

«Клоуны отдыхают», — комментируют ролик злопыхатели.

Кстати, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Плющенко объяснил происхождение своих Porsche и прочей роскоши.

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