«Евгению можно, а мне нельзя?» Рудковская выбирает Porsche на тест-драйв

Яна Рудковская снялась на фоне двух роскошных Porsche. В опубликованном на ее странице в Instagram ролике продюсер и супруга Евгения Плющенко в черном мини, артистично поворачиваясь на высоких каблуках, выбирает между красным и темно-синим авто.
«Ну что, друзья? Ну, почему Евгению Плющенко можно выбирать на тест-драйв машины, в мне нет?» — говорит Рудковская, намекая на видео, опубликованное в аккаунте фигуриста.
«Бери красную», — посоветовала Рудковской Анита Цой.
«Яна, бери сразу обе!»
«Красная к красному платью, синяя к синему… берите две!» — убеждают подписчики.
Некоторые однако на роскошные Porsche не обратили никакого внимания, отметив фигуру и наряд знаменитости, а также ее длинные ноги.
«Ноооги огонь!»
«Все вокруг девушки блекнет. Она — гвоздь… Остальное, хоть золотое — мишура… Огранка… Бижутерия».
«Вы как девушка Бонда!»
«Я 20 раз смотрел это видео», - пишут восхищенные фанаты.
Иных, впрочем, видео откровенно взбесило.
«Господи, куда катиться мир? Богатые люди на Западе никогда не будут кочевряжиться машинами, завтраками и прочей ерундой! Ну, когда уже мозги встанут на место?»
«Мдаа, с жиру бесятся люди…»
«Клоуны отдыхают», — комментируют ролик злопыхатели.
Кстати, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Плющенко объяснил происхождение своих Porsche и прочей роскоши.