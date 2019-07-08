«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко рассказал, как шел к успеху

Известный российский фигурист Евгений Плющенко поделился в Instagram подробностями своей жизни. Спортсмен признался, что прошел через многочисленные испытания прежде, чем стать успешным. Чтобы стать лучшим из лучших на международных состязаниях, супругу Яны Рудковской приходилось очень много тренироваться. Во время занятий спортом Плющенко не раз зарабатывал травмы, однако после восстановления продолжал кататься на льду, несмотря ни на что.

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«Четыре Олимпийские Медали и остальные титулы — это не только слава, но и 16 операций, которые я прошел, и тяжелейшее восстановление, после которого я еще продолжаю кататься! Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки», — поделился фигурист.