«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко рассказал, как шел к успеху

, 12:09 Фото 168

Фигурист признался, что был вынужден много трудиться прежде, чем стать обеспеченным человеком.

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Фото, видео : Instagram @plushenkoofficial

Известный российский фигурист Евгений Плющенко поделился в Instagram подробностями своей жизни. Спортсмен признался, что прошел через многочисленные испытания прежде, чем стать успешным. Чтобы стать лучшим из лучших на международных состязаниях, супругу Яны Рудковской приходилось очень много тренироваться. Во время занятий спортом Плющенко не раз зарабатывал травмы, однако после восстановления продолжал кататься на льду, несмотря ни на что.

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«Четыре Олимпийские Медали и остальные титулы — это не только слава, но и 16 операций, которые я прошел, и тяжелейшее восстановление, после которого я еще продолжаю кататься! Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки», — поделился фигурист.

Instagram @plushenkoofficial
Красивая жизнь, роскошный дом и дорогие машины — это итог многолетних трудов, отметил Евгений. Чтобы обеспечить свою семью, он и сейчас много работает, тренируется и гастролирует по миру со своей ледовой программой.

По стопам отца пошел и наследник Плющенко — Саша. Мечтая стать лучшим, он тренируется на льду с утра до вечера и своим усердием дает повод для гордости легендарному фигуристу.

«Я счастлив, что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера», — отметил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом.

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