Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин: как это будет работать?

, 4:01 Эфирная новость 21

Парламентарии уверены, что все новшества помогут не просто ограничить рост цен на топливо, но и реально снижать его стоимость.

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Фото, видео : ТАСС/David Tanecek, Пятый канал

В Госдуме 24 июля приняли решение, которое должно сдержать рост цен на бензин и авиабилеты. Нефтяникам скорректировали компенсацию за недополученную прибыль. Закон позволит Правительству частично компенсировать производителям топлива издержки от торговли на внутреннем рынке, те взамен должны умерить аппетиты.

С 1 августа демпфирующий механизм применят и к авиационному керосину. Если мировые цены на нефть превысят 70 долларов за баррель, заработает схема обратного акциза. Проще говоря, ниже налог. Правительство и парламентарии считают, что это позволит сдержать и даже снизить цены на топливо, а значит и на авиаперевозки.

Как это должно работать — разобрался Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума увеличила число семей, имеющих право на детские пособия.

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