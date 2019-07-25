Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин: как это будет работать?

В Госдуме 24 июля приняли решение, которое должно сдержать рост цен на бензин и авиабилеты. Нефтяникам скорректировали компенсацию за недополученную прибыль. Закон позволит Правительству частично компенсировать производителям топлива издержки от торговли на внутреннем рынке, те взамен должны умерить аппетиты.

С 1 августа демпфирующий механизм применят и к авиационному керосину. Если мировые цены на нефть превысят 70 долларов за баррель, заработает схема обратного акциза. Проще говоря, ниже налог. Правительство и парламентарии считают, что это позволит сдержать и даже снизить цены на топливо, а значит и на авиаперевозки.

Как это должно работать — разобрался Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума увеличила число семей, имеющих право на детские пособия.