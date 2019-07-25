Суперсервис для оформления ДТП за 15 минут вскоре появится в России

, 18:32 Видео 44

Правительство одобрило концепцию сервиса «Оформление европротокола онлайн», который позволит регистрировать аварии через интернет.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Так называемый суперсервис под названием «Оформление европротокола онлайн», позволяющий регистрировать ДТП через интернет не более чем за 15 минут, вскоре появится в России, сообщает пресс-служба правительства. Его концепцию разработали в рамках проекта «Цифровое государственное управление».

Нововведение отличается от действующего европротокола только тем, что водители, не имеющие разногласий по свершившемуся ДТП, могут отправить заполненное извещение об аварии через портал госуслуг, либо при помощи специального мобильного приложения.

Получить ответную информацию о результатах рассмотрения поданных в страховые компании документов можно будет также дистанционно. Изначально сервис будет работать только в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях. Запуск запланирован на ноябрь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД РФ предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.

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