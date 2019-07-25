Школьники со всей России бросили «Большой вызов» гениям современности. В образовательном центре «Сириус» завершился фестиваль научно-технологических проектов.

Сотни самых талантливых детей представили свои изобретения, которыми ужезаинтересовались крупнейшие российские компании. Идеи самые невероятные: от бактерий, которые поедают мусор, до космических манипуляторов. И даже лекарство от старости пообещали найти!

Как обычные с виду школьники превращаются в гениальных фармацевтов и конструкторов?

Подробности в видеосюжете Елены Хмуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи стартовал финальный этап конкурса молодых исполнителей «Созвездие».