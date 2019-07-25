В образовательном центре «Сириус» рассказали о лекарстве от старости — видео

, 19:09 Эфирная новость 44

В Сочи завершился фестиваль научно-технологических проектов.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ © Roscosmos

Школьники со всей России бросили «Большой вызов» гениям современности. В образовательном центре «Сириус» завершился фестиваль научно-технологических проектов.

Сотни самых талантливых детей представили свои изобретения, которыми ужезаинтересовались крупнейшие российские компании. Идеи самые невероятные: от бактерий, которые поедают мусор, до космических манипуляторов. И даже лекарство от старости пообещали найти!

Как обычные с виду школьники превращаются в гениальных фармацевтов и конструкторов?

Подробности в видеосюжете Елены Хмуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи стартовал финальный этап конкурса молодых исполнителей «Созвездие».

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