В Сочи стартовал финальный этап конкурса молодых исполнителей «Созвездие»

, 14:53 Эфирная новость 50

Для всех конкурсантов — независимо от специальности — один состав жюри. В нем — выдающиеся мэтры. Председатель — Сергей Ролдугин.

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Фото, видео : sochisirius.ru, Пятый канал

В сочинском центре «Сириус» стартовал финальный этап первого всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Из тысяч претендентов эксперты отобрали всего 17 счастливчиков. Теперь для молодых музыкантов открывается прекрасная возможность  показать свой талант всему миру. И такой шанс дается один раз в жизни.

Когда за окном пальмы, а в качестве аккомпанемента шум прибоя — не так просто усидеть перед пюпитром. Но эти ребята самоотверженно репетируют с утра и до самого заката. О творческих грезах и большом будущем в видеосюжете Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru  рассказывал о фестивале «Звезды белых ночей», который проходил в Петербурге.  Гостям фестиваля, в том числе была предоставлена уникальная возможность услышать невероятный дуэт органа и виолончели.

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