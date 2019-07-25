В аэропорту Симферополя прокомментировали аварийную посадку самолета

Пассажирский самолет сообщением «Симферополь — Санкт-Петербург» был вынужден вернуться в аэропорт отправления в четверг, 25 июля, по техническим причинам. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил начальник пресс-службы международного аэропорта «Симферополь» Михаил Никифоров.

До этого прошла информация, что командир воздушного судна заявил о неубирающемся шасси. На борту самолета, по некоторым данным, находилось не менее 140 пассажиров.

«Самолет Airbus A320, который вылетел из аэропорта „Симферополь“ в Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины», — сказал Никифоров.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры будут доставлены в Северную столицу резервным бортом.

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