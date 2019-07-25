Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебного полета

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Связь с авиалайнером была утеряна вечером в среду, 24 июля.

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов вечером в среду, 24 июля. Сейчас ведутся поиски пилота. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

В сообщении военного ведомства отмечается, что связь с авиалайнером была утеряна около 22:00 по местному времени. По предварительной версии, воздушное судно упало в Каспийское море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет российской авиакомпании во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия через некоторое время после вылета из столицы Норвегии — Осло. Борт, выполнявший рейс в Москву, был вынужден развернуться в сторону аэропорта вылета в воздушном пространстве Швеции.

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