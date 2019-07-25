Молодая женщина зарезана средь бела дня на детской площадке в Москве — видео

, 19:50 Первое видео с места происшествия 1 086

Страшная трагедия развернулась прямо на глазах ребенка. Малыша увезли в больницу.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @Валерия Валерьева

Молодая женщина зарезана днем в четверг, 25 июля, на детской площадке на Лесной улице в подмосковном Раменском. Видео места происшествия сняли очевидцы из окна ближайшего дома.

Как стало известно 5-tv.ru, убитой около 25 лет. Она гуляла во дворе с ребенком, когда к детской площадке на автомобиле подъехал мужчина. После короткой перепалки неизвестный схватил в машине нож и набросился на женщину прямо на глазах у малыша. Она скончалась на месте от ранения в сердце, а нападавший с места происшествия скрылся.

Сейчас полиция ищет мужа погибшей, его подозревают в совершении этого преступления. Ребенка врачи увезли в больницу, он находится в состоянии стресса.

Между тем пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что во дворе, где разыгралась трагедия, работают следователи, опрашивают очевидцев происшествия. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой драме в семье хоккеиста Максима Соколова. В его доме под Петербургом была обнаружена мертвой жена спортсмена с ножевыми ранениями и истекающий кровью 17-летний сын.

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