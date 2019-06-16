Убийство в семье экс-хоккеиста Максима Соколова: история семьи и хронология событий

И вначале о кровавой расправе в семье известного хоккеиста Максима Соколова. Трагедия произошла в коттеджном поселке под Петербургом. В доме Соколовых следователи обнаружили мертвую жену прославленного вратаря. Там же они нашли истекающего кровью, но живого, старшего сына — Максима. Сейчас 17-ти летний парень в реанимации.

О том, что Максим набросился на маму с ножом рассказал младший ребенок в семье — 15-летний Арсений. Именно он позвал на помощь. Но когда оперативники стали шаг за шагом разбирать детали преступления — вскрылись шокирующие подробности. Оказывается, нож в руки мог взять сам Арсений.

Сейчас отрабатывается версия, что это он расправился с матерью, а потом пытался покончить со старшим братом. И уже после собирался во всем обвинить Максима. Мы восстановили хронику трагедии и попытались понять причины этого кровавого преступления. Подробности в видеосюжете Дмитрия Зименкина.

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Этот нож, как орудие убийства и следы кровавой драмы, что разыгралась в семье выдающегося петербургского хоккеиста Максима Соколова, как-то не вяжутся с той идиллической картиной, образом примерной семьи, о котором знает вся страна. На этих кадрах семилетней давности Максим Соколов — экс-вратарь сборной России, его супруга Ирина, убитая два дня назад, и их сыновья: старший Максим и младший Арсений. В руках одного из братьев и оказался тот самый нож.

Поселок Новая Романовка. Здесь жила семья хоккеиста. В тот роковой день к соседу постучал 15-летний Арсений, сказал, что его брат Максим покончил жизнь самоубийством, а перед этим зарезал маму. Однако брат, хоть и тяжело раненый, остался жив. Уже потом, когда следователи изучили характер повреждений — они были нанесены одной и той же рукой — картина преступления изменилась.

«В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления в процессуальном порядке следователи СК задержали 15-летнего юношу, сына погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина

Как такое могло произойти в, казалось бы, абсолютно благополучной семье — семье заслуженного хоккеиста и детского психолога — пока не знает никто. Понятно это внимание журналистов. Понятен этот резонанс. Ведь всем по-человечески хочется понять. Почему?

Все, кто знал Ирину Соколову — она была детским психологом и посвятила себя воспитанию сыновей — говорят только хорошее. И это не просто дань памяти.

«Прекрасная женщина, такая жизнерадостная. Всегда улыбалась, рукой помашет, Очень веселая, жизнерадостная женщина была», — рассказывает разнорабочий поселка Новая Романовка Леонид Ефимович.

Детей Ирины Соколовой, в особенности юного Максима, сосед характеризует так:

«Очень вежливый был, воспитанный мальчик и не глупый очень, видно было. Второго знал едва, но тоже виделся. Она очень заботливая мама. Несколько раз я ее спрашивал о мальчишках. Она мне говорила: «Есть проблемы, Павел, есть проблемы», — вспоминает житель поселка Новая Романовка Павел Маркарян.

У Павла Маркаряна были более чем добрососедские отношения. Когда-то узнав, что в семье Павла есть неизлечимо больной человек, Ирина откликнулась и всячески поддерживала, казалось бы, чужих ей людей. Ведь много лет назад ее семья тоже столкнулась с бедой, когда маленький Максим страдал онкологией. Тогда руки опустились у всех, кроме матери.

«Я не знала кого спасать мне: его, ребенка? Всех надо было спасать. Макс был в таком ауте. Он плакал. У него не было совсем этой уверенности. Моя задача была ему эту уверенность вселить. Моя задача была уверенность во всех вселить», — рассказывала в интервью журналистам Ирина Соколова.

Преодолев страшную болезнь, Максим начал делать спортивные успехи. Весь в отца — тоже вратарь, играл в молодежке хоккейного СКА. Гордость семьи. И Арсений, который ни в хоккее, ни потом в секции фехтования не закрепился. Занимался еще и теннисом, но все как-то безуспешно.

«Он ведь начинал в хоккее, два сына-вратаря. Но потом он изменил свое решение, ушел в фехтование. Отец не стал препятствовать и все силы бросил на старшего сына», — вспоминает спортивный комментатор, друг Максима Соколов Андрей Шестаков

В школе, где учился Арсений начали замечать изменения в его поведении.

«Мы-то мы то всегда привыкли видеть своих детей сильными, успешными и в общем-то идущими по стопам, там отца, а здесь просто еще достаточно юный человек, которому нужна была помощь и поддержка», — говорит психолог Оксана Защеринская.

По словам друзей Соколовых, отец Максима и Арсения не жил с семьей с 2017 года. Но, конечно, был в курсе проблем. Сейчас, понятное дело, рассказать о них, ему просто не под силу.

К сожалению, домыслы вокруг этой истории неминуемы. Как, что, почему?

Арсений задержан, но пока вину не признает. А Максим, который мог бы прояснить картину семейной трагедии, в больнице и все еще не может нормально общаться. Но если верить прогнозу врачей, он сможет заговорить уже через неделю.

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