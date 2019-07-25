Глава Петербурга рассказал об инновациях в управлении городом

Петербург со всеми своими социальными и географическими особенностями возвращается в федеральную повестку жизни страны. Такое мнение высказал глава Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале 78.ru.

Градоначальник пояснил, что город на Неве «всегда был передовым и выступал с инициативами, которые потом копировались другими регионами».

« Мы вернулись не только в федеральную повестку, но мы начали те программы, которые являются интересными для других регионов », — отметил он.

Беглов привел в пример особый статус петербургских пенсионеров и льготников, которые имеют право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте, а также введенную службу социальных участковых.

Для улучшения жизни петербуржцев городская администрация заморозила тарифы на услуги ЖКХ за счет оптимизации расходов и отказа от неэффективных трат. Благодаря этому с 1 июля средний сезонный рост тарифов составил меньше половины процента, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Результатом этого станет экономия для городского бюджета в три миллиарда рублей, которые будут направлены на благо горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как электронные визы для туристов введут в Петербурге и Ленобласти.