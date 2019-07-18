Электронные визы для туристов введут в Петербурге и Ленобласти

, 20:04 Эфирная новость 16

Об этом на встрече с президентом России попросил глава Северной столицы Александр Беглов.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

В Петербурге и Ленинградской области для иностранных туристов введут упрощённый визовый режим. Глава Северной столицы Александр Беглов обратился к Владимиру Путину с таким предложением и получил одобрение.

Речь о так называемой электронной визе, которая действует в течение 30 дней с момента оформления с разрешённым сроком пребывания в России до восьми суток для граждан из 18 стран.

«Я бы попросил, для того, чтобы снизить бюрократические барьеры, по примеру Владивостока ввести в Петербуге с 1 октября именно электронную визу», — заявил на встрече Александр Беглов.

«Возражений против вашего предложения нет…и сегодня подпишу соответствующий указ», — поддержал президент.

Туризм, по словам Беглова, одна из важных сфер пополнения городского бюджета. В прошлом году восемь с лишним миллионов туристов посетили Северную столицу, а теперь она может увеличиться до 12 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лучше всегод посетить летом 2019 года в Петербурге.

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