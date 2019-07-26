В Астрахани задержали экс-главу правительства региона и исполняющего обязанности министра финансов

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В пятницу, 26 июля, СК сообщил о задержании Расула Султанова и Виталия Шведова.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, Известия/ Михаил Терещенко

Следственные органы задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова в рамках уголовного дела. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По информации агентства, Шведов в пятницу, 26 июля, будет отстранен от ранее занимаемой должности. Отмечается, что сейчас начались обыски по местам жительства подозреваемых и в министерстве финансов.

На официальном сайте Следственного комитета РФ сообщается, что в отношении задержанных чиновников возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, оценивается примерно в 212 миллионов рублей. Кроме того, отмечается, что незаконная деятельность Султанова и Шведова привела к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астраханской области возбудили 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий.

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