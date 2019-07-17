Более 40 уголовных дел возбуждено в Астрахани после проверки строительной сферы

Сразу 43 уголовных дела возбуждено в Астраханской области. Связаны они с мошенничеством и превышением полномочий при расселении аварийных домов. Под статью попали 16 человек. Семеро действующих и семеро бывших региональных и муниципальных чиновников, а также двое местных бизнесменов. Дома и на работе у фигурантов уже проведены обыски.

По версии следствия, многочисленные нарушения продолжались с 2015 года. Из бюджета Астраханской области регулярно выделялись деньги на капитальный ремонт, но распределялись они между своими. Таким образом было растрачено больше 47 миллионов рублей.

Стоит отметить, что правоохранители проводят обыски дома и на работе у задержанного ранее главы астраханского Минстроя Олега Гужвинского.

« По месту жительства и работы у исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ области в настоящее время ведутся обыски », — говорится в сообщении СК РФ.

В данный момент с чиновником работают следователи. Мера пресечения Олегу Гужвинскому пока не избрана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы астраханского Минстроя.