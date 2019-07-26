«Большая вода на подходе»: в Приамурье готовятся к удару стихии

, 15:58 Эфирная новость 63

В результате наводнения уже затоплено 240 жилых домов. Идет срочная эвакуация.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Светлана Задера

Паводок затопил 240 жилых домов и 150 километров дорог: чрезвычайная ситуация в Приамурье. Идет срочная эвакуация. Людей из опасных районов вывозят на вертолетах, по-другому спастись уже невозможно.

На Дальний Восток прибыль глава МЧС Евгений Зиничев, чтобы лично оценить масштабы бедствия. Между тем эксперты утверждают — пик паводка еще не пройден, большая вода только готовится нанести удар.

Подробности в видеосюжете Кирилла Полякова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Амурской области. Там мощный паводок спровоцировали проливные дожди.

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