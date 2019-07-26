Режим ЧС в Амурской области, сильный дождь в Ростове: чего еще ждать от погоды

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного паводка. Наводнение вызвали проливные дожди. Несколько рек вышли из берегов, под воду ушли десятки населенных пунктов. На дорогах бурлящие потоки. Идет срочная эвакуация. Людей из опасных районов вывозят на вертолетах. По-другому спастись уже невозможно — кругом вода. На борьбу с паводком сейчас брошены все экстренные силы.

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Сложная сейчас ситуация и в Ростове-на-Дону. После многочасового дождя улицы там превратились в бескрайние реки. Движение блокировано. Машины по капот в воде. Местные жители просто боятся выходить из дома. Сильные потоки могут сбить с ног.

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