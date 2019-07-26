«От Онеги до Ладоги»: Экологический марафон проходит в трех регионах РФ

, 17:49 Эфирная новость 32

Все выходные добровольцы будут собирать мусор на берегу Ладожского озера в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Карелии.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @rk_karelia

Сразу в трех регионах — Ленинградской и Вологодской областях, а также в Карелии — сегодня стартовал экологический марафон «От Онеги до Ладоги».

В Шлиссельбург — под Петербургом — съехались около сотни волонтеров. Некоторые даже взяли с собой маленьких детей.

Все выходные добровольцы будут собирать мусор на берегу Ладожского озера в надежде, что чисто там теперь будет всегда. Волонтерам выдали перчатки и пакеты, так что работа идет полным ходом. Напомню, федеральный марафон проводится в рамках нацпроекта «Экология».  Эстфету подхватят и в других регионах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о незаконной свалке, которая появилась в старом карьере в Подмосковье. 

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