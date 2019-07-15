В Московской области пресечена деятельность незаконного мусорного полигона, который был организован на месте старого карьера, сообщили в МВД.

Свалка работала под видом рекультивации земли, уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным полиции, «полигон» располагался на муниципальной земле в Ногинском районе Подмосковье, которую арендовали предприимчивые коммерсанты.

Фирма за деньги принимала на захоронение отходы IV класса опасности — это твердый коммунальный и строительный мусор. По оперативной информации, ежедневно на полигоне разгружалось 150 мусоровозов. Нанесенный природе ущерб оценивается в 285 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве. В ходе обысков в офисных помещениях компании найдены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконной деятельности по утилизации отходов. Изъята и карьерная спецтехника, двое подозреваемых отправлены под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой системе обращения с мусором, которая заработала в Ленинградской области.