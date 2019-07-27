«Море крови»: Анита Цой рассказала о травме и показала изуродованный палец

, 4:14 Видео 47

Певица травмировала ноготь большого пальца ноги на фестивале «Жара» в Баку. Ей потребовалась помощь медиков.

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Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Анита Цой поделилась с подписчиками видеоотчетом после травмы большого пальца, которую она получила на фестивале «Жара» в Баку. Певица сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. Дежурившая на мероприятии скорая отвезла Цой в больницу, где ей оказали помощь.

На видео, которое она опубликовала в Instagram, артистка подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, в настоящий момент она может передвигаться только с помощью посторонних людей, но «жить будет». Анита отметила, что благодарна врачам и всем неравнодушным к ее беде, однако выразила огорчение, что некоторые обвинили ее в желании «попиариться».

«Мне больше всего обидно, что травма произошла на пустом месте. Шла я спокойно после ковровой дорожки, по лестнице, зацепилась большим пальцем за лестницу и вырвала с мясом ноготь. Море крови, ужас. Меня печалит, что некоторые посчитали, что это пиар. Пытались уличить моего директора, что он что-то там снимал. Я объясню, почему он снимал на видео. Потому что мы тут же, поняв, что у меня травма, решили поехать в больницу и для врачей снять, что было до моего появления в больнице и помогли мне встать на ноги», — сказала она.

Под постом с жуткой фотографией она написала: «Может меня кто-то сглазил?»

Instagram @anitatsoy

Поклонники звезды посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.

«Боже, Господи. Я даже смотреть не смогла, закрыла рукой экран, чтобы не видеть кровь. Очень боюсь крови. Мне вас жаль, я бы потеряла сознание от болевого шока. Мы вас морально поддерживаем»

«Анита, выздоравливайте. Мы вас очень любим. Вы красавица»

«Выздоравливайте. Старайтесь носить открытую обувь, чтоб вырос ровно», — посоветовали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Анитой Цой из скорой, которая отвезла ее в больницу.

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