«Море крови»: Анита Цой рассказала о травме и показала изуродованный палец

Анита Цой поделилась с подписчиками видеоотчетом после травмы большого пальца, которую она получила на фестивале «Жара» в Баку. Певица сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. Дежурившая на мероприятии скорая отвезла Цой в больницу, где ей оказали помощь.
На видео, которое она опубликовала в Instagram, артистка подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, в настоящий момент она может передвигаться только с помощью посторонних людей, но «жить будет». Анита отметила, что благодарна врачам и всем неравнодушным к ее беде, однако выразила огорчение, что некоторые обвинили ее в желании «попиариться».
Под постом с жуткой фотографией она написала: «Может меня кто-то сглазил?»
Поклонники звезды посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.
«Боже, Господи. Я даже смотреть не смогла, закрыла рукой экран, чтобы не видеть кровь. Очень боюсь крови. Мне вас жаль, я бы потеряла сознание от болевого шока. Мы вас морально поддерживаем»
«Анита, выздоравливайте. Мы вас очень любим. Вы красавица»
«Выздоравливайте. Старайтесь носить открытую обувь, чтоб вырос ровно», — посоветовали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Анитой Цой из скорой, которая отвезла ее в больницу.