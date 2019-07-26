Стало известно, какая травма стала причиной сильного кровотечения у Аниты Цой, которая была экстренно госпитализирована вечером в пятницу, 26 июля, прямо с красной ковровой дорожки фестиваля «Жара» в Баку. Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе артистки, певица споткнулась на лестнице.

«Заканчивая проход, Анита зацепилась за лестницу и с корнем вырвала ноготь большого пальца на ноге. Под ногами певицы тут же образовалась лужа крови», — сообщили помощники Цой.

Они уточнили, что первую помощь истекающей кровью артистке оказали на месте, а буквально через 10 секунд подъехала скорая, которая увезла ее в больницу.

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Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

Кадрами из кареты скорой помощи поделилась пресс-служба артистки. Обращает на себя внимание тот факт, что сама Анита на вопросы врачей не отвечает. За кадром слышно, что за нее с медиком общается мужчина.

Ранее 5-tv.ru, что состояние пострадавшей при падении со сцены во время спектакля Инны Чуриковой по данным на пятницу, 26 июля, по-прежнему остается тяжелым. Актриса находится в московском НИИ имени Склифосовского.